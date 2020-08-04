Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ağustos kira artış yüzde kaç? Ağustos ayı kira artış oranı kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği konulardan birisi oldu. Kira sözleşmeleri Ağustos itibariyle biten kişiler yeni zam oranları üzerinden kontrat yenileyecek. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? İşte yanıtı!
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksinin enflasyon oranını açıklamasıyla kira zammı hesaplama nasıl olur? Diyelim ki; normal kira bedeliniz 1.000 lira ve zam oranı 11,51 lira.. Kira zam bedeli 115 lira ve kira bedeli hesaplandığında 1.115 lira oluyor.
YENİ KİRALAR NE KADAR OLDU?
İşte kiraya göre artış oranları:
Eski kira: 1000 lira - Yeni kira: 1115 lira
Eski kira: 1100 lira - Yeni kira: 1226 lira
Eski kira: 1200 lira - Yeni kira: 1338 lira
Eski kira: 1300 lira - Yeni kira: 1449 lira
Eski kira: 1400 lira - Yeni kira: 1561 lira
Eski kira: 1500 lira - Yeni kira: 1672 lira
Eski kira: 1600 lira - Yeni kira: 1784 lira
Eski kira: 1700 lira - Yeni kira: 1895 lira
Eski kira: 1800 lira - Yeni kira: 2007 lira
Eski kira: 1900 lira - Yeni kira: 2118 lira
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.
Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.