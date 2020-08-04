Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ağustos kira artış yüzde kaç? Ağustos ayı kira artış oranı kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği konulardan birisi oldu. Kira sözleşmeleri Ağustos itibariyle biten kişiler yeni zam oranları üzerinden kontrat yenileyecek. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? İşte yanıtı!

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksinin enflasyon oranını açıklamasıyla kira zammı hesaplama nasıl olur? Diyelim ki; normal kira bedeliniz 1.000 lira ve zam oranı 11,51 lira.. Kira zam bedeli 115 lira ve kira bedeli hesaplandığında 1.115 lira oluyor.