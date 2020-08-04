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    • Ekonomi
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    • 04.08.2020 17:30
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    Son dakika: 'den 'ın Fitbit'i satın alma teklifine şok !

    Avrupa Birliği (), teknoloji şirketi 'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin başlattıYapılan açıklamada, söz konusu satın almanın Google'ın reklamcılığındaki pozisyonunu daha da kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

    AB'den Google'a flaş soruşturma! 2.1 milyar dolarlık...

    Son dakika heri... AB Komisyonu, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli 'ın Fitbit'i satın almasına ilişkin resmi rekabet sı başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu satın almanın Google'ın reklamcılığındaki pozisyonunu daha da kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

    REKABETE AYKIRI DURUM SORUŞTURULACAK

    Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor. Söz konusu 2,1 milyar dolarlık satın alma girişimi konusunda AB kararının 9 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: AB'den Google'ın Fitbit'i satın alma teklifine şok soruşturma!
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