Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların açılış gününde çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Dolar 6,9750 liradan, euro ise 8,2170 liradan haftaya başladı. Dün uluslararası piyasalarda 7,0004 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,9559'dan tamamladı. Dövizler, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe, uzun tatil öncesi düzeylere yakın başladı. İşte 4 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?