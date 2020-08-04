Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların açılış gününde çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Dolar 6,9750 liradan, euro ise 8,2170 liradan haftaya başladı. Dün uluslararası piyasalarda 7,0004 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,9559'dan tamamladı. Dövizler, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe, uzun tatil öncesi düzeylere yakın başladı. İşte 4 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 443 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 438 bin 850 lira, en yüksek 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 288 milyon 157 bin 91,48 lira, işlem miktarı ise 5.228,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 320 milyon 4 bin 306,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalarak 363,5 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,13 yükselişle 12.661,93 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 yükselişle 7.042 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 kazançla 4.904,01 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 primle 19.545,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 6.027,76 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi de saat 10.44 itibarıyla yüzde 0,34 yükselişle 1.1801'den işlem görüyor.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın pozitif bir seyir izlendi.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,11 artışla 3.371,69 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,70 artışla 22.573,66 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 değer kaybederek 105,8 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,61 artışla 37.535,33 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,34 primle 25.033,66 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,29 kazançla 2.279,97 puandan günü tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, cuma günü açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyunca yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.
YURT İÇİ PİYASALAR ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
ABD'de, dün açıklanan imalat sanayi PMI verisinin önceki aya göre gerilemesine karşın 50'nin üzerinde kalması ve ISM imalat endeksinin son 17 ayın en yükseğine çıkması sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.
ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın alacağı haberleri ile şirketin hisseleri yüzde 6'ya yakın değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, cuma günü açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyunca yoğun veri akışının da takip edileceğini bildirdi.
Öte yandan, Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası'nın ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaşması ve hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edilmesi konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı.