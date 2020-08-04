Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.08.2020 18:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2020 18:25
    ABONE OL

    1-7 Ağustos aktüel kataloğ ürünleri dikkat çekiyor! İşte A101'de haftanın fırsatlı ürünleri

    1-7 Ağustos aktüel kataloğu ürünlerinde dikkat çeken birçok ürün bulunuyor. 1 Ağustos Cumartesi gününden itibaren satışa sunulan kataloğda hangi indirimlerin yer aldığı merak ediliyor. Dikkat çeken pek çok indirimin bulunduğu kataloğda özellikle temizlik ve bakım ürünlerindeki indirimler göze çarptı. Yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar bu kapsamda A101 1-7 Ağustos aktüel kataloğu indirimlerini öğrenmek istiyor. İşte A101'de haftanın fırsatlı ürünleri

    A101 1-7 Ağustos aktüel kataloğu dikkat çekiyor!

    A101 1 Ağustos Cumartesi ve 7 Ağustos Cuma aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ve kısa sürede dikkat ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A101'de bu hafta bakım ve temizlik ürünleri ön plana çıkarken 30'lu Finish Quantum Bulaşık Tableti, Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri, Persil Konsantre Toz Deterjan ve Oral-B 1+1 diş fırçası indirimleriyle ön plana çıkıyor. İşte A101 1-7 Ağustos aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi...

    A101 1 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    30'lu Finish Quantum Bulaşık Tableti

    Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri

    Oral-B 1+1 diş fırçası yüzde 32 indirimle 14,95 TL'den satılıyor

    Yiyecek ürünlerinde yüzde 33'e varan indirimler

    Carte D'or dondurma çeşitleri

    Meyve ve sebze ürünlerindeki indirimler

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde bal ve zeytin ürünlerinde indirim

    Kombinet Dana Kuşbaşı 400 g 14,80 TL

    Kombinet Dana Kıyma 400 g 13,60 TL
    Haberler Ekonomi A101 1-7 Ağustos aktüel kataloğ ürünleri dikkat çekiyor! İşte A101'de haftanın fırsatlı ürünleri
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri