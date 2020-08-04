A101 1 Ağustos Cumartesi ve 7 Ağustos Cuma aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ve kısa sürede dikkat ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A101'de bu hafta bakım ve temizlik ürünleri ön plana çıkarken 30'lu Finish Quantum Bulaşık Tableti, Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri, Persil Konsantre Toz Deterjan ve Oral-B 1+1 diş fırçası indirimleriyle ön plana çıkıyor. İşte A101 1-7 Ağustos aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi...
A101 1 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
30'lu Finish Quantum Bulaşık Tableti
Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri
Oral-B 1+1 diş fırçası yüzde 32 indirimle 14,95 TL'den satılıyor
Yiyecek ürünlerinde yüzde 33'e varan indirimler
Carte D'or dondurma çeşitleri
Meyve ve sebze ürünlerindeki indirimler
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde bal ve zeytin ürünlerinde indirim
Kombinet Dana Kuşbaşı 400 g 14,80 TL
Kombinet Dana Kıyma 400 g 13,60 TL