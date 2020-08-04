Son dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı | 4 Ağustos BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,53 değer kaybıyla günü 1.087,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi yüzde 2,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 8,05 ile ticaret oldu.