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    • Ekonomi
    • 04.08.2020 19:02
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    • 04.08.2020 19:02
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    Borsa şirketlerinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 475 milyar lira

    'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 475 milyar lira olarak hesaplandı. İşte sırasıyla değerleri ve oranları...

    İşte Borsa'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri

    BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

    Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)

    PD

    PD/DD

    40.574.368.800

    1,02

    39.352.800.000

    2,73

    Bim Mağazalar

    39.316.200.000

    8,40

    34.720.000.000

    0,87

    Turkcell

    32.670.000.000

    1,75

    28.669.347.000

    6,91

    Garanti

    28.392.000.000

    0,49

    Ereğli

    27.160.000.000

    0,81

    Akbank

    26.260.000.000

    0,46

    24.780.000.000

    2,49

    İş Bankası (C)

    20.834.861.100

    0,36

    Tüpraş

    19.695.470.080

    1,86

    İskenderun Demir Çelik

    18.821.000.000

    1,05

    Yapı ve Kredi Bankası

    17.654.337.184

    0,40

    Vakıflar Bankası

    16.872.289.157

    0,50

    16.608.887.998

    0,51

    Arçelik

    15.717.438.048

    1,47

    Türk Hava Yolları

    15.193.800.000

    0,37

    13.111.013.986

    0,40

    Şişe Cam

    12.937.500.000

    0,85
    Haberler Ekonomi Borsa şirketlerinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 475 milyar lira
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