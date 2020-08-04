Borsa şirketlerinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 475 milyar lira

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|
PD
|
PD/DD
|
40.574.368.800
|
1,02
|
39.352.800.000
|
2,73
|
Bim Mağazalar
|
39.316.200.000
|
8,40
|
34.720.000.000
|
0,87
|
Turkcell
|
32.670.000.000
|
1,75
|
28.669.347.000
|
6,91
|
Garanti Bankası
|
28.392.000.000
|
0,49
|
Ereğli Demir Çelik
|
27.160.000.000
|
0,81
|
Akbank
|
26.260.000.000
|
0,46
|
24.780.000.000
|
2,49
|
İş Bankası (C)
|
20.834.861.100
|
0,36
|
Tüpraş
|
19.695.470.080
|
1,86
|
İskenderun Demir Çelik
|
18.821.000.000
|
1,05
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
17.654.337.184
|
0,40
|
Vakıflar Bankası
|
16.872.289.157
|
0,50
|
16.608.887.998
|
0,51
|
Arçelik
|
15.717.438.048
|
1,47
|
Türk Hava Yolları
|
15.193.800.000
|
0,37
|
13.111.013.986
|
0,40
|
Şişe Cam
|
12.937.500.000
|
0,85