TOKİ’den kurasız ev fırsatı! 36 ilde çekilişsiz kurasız daireler satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma ne zaman?

TOKİ açık artırma ne zaman? TOKİ açık artırma başvuru şartları nelerdir? Türkiye'nin birçok noktasında yaptığı projelerle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ tarafından yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında 36 ilde 215 konut açık artırma yoluyla sahibini bulacak. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Peki, TOKİ açık artırma ne zaman? TOKİ açık artırma başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

TOKİ 215 KONUT İLE 79 İŞ YERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.