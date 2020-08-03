30 bin TL yardım! Bu şartları taşıyan herkese devletten geri ödemesiz verilecek! İşte tüm detayları

18 YAŞINI TAMAMLAMAK GEREKİYOR

Devletin vermiş olduğu bu destekten yararlanmak için ilk olarak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun dışında, bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin, "Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma" şartını da taşıması gerekiyor.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR

Verilen bu yardım sadece alt gelir grubu muhtaç aileleri kapsayacağı ifade edildi. Devletten geri ödemesiz 30 bin TL'ye varan destek alabilmek için belirtilen şu şartları taşımak gerekiyor:

Oturulması mümkün olmayan, eski, bakımsız ve sağlıksız evler

Ekonomik anlamda muhtaç olmak

Hane halkının aylık gelir toplamının, tek kişi başına düşen net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması (701,32 TL'yi aşmamak)

Dul olmak, tek ebeveynli olmak, engellilik ya da yaşlılık gibi özel şartlardan bir tanesini taşımak

Onarımı yapılacak veya da üzerine yeni prefabrik ev dikilecek arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak