30 bin TL yardım! Bu şartları taşıyan herkese devletten geri ödemesiz verilecek! İşte tüm detayları

Devlet, vatandaşların ekonomik anlamda rahatlaması için nakdi destek ödemelerine devam ediyor. Çeşitli başlıklar altında verilen nakdi destek ödemeleriyle, bütçelerini rahatlatmaya çalışan vatandaşlar, devletin verdiği yardımları araştırıyor. Ev onaranlara, prefabrik ev yapanlara ve betonarme ev yapanlara da yardım yapılacağı vatandaşları sevindirdi. Oturulmayacak kadar eski evlerde yaşayan, yeni ev yapmak isteyen vatandaşlar; ev onarımı için ne kadar destek veriliyor, ev onarım yardımı kimlere verilecek, prefabrik ev yardımı alma şartları, betonarme ev yardımı şartları nedir sorularıyla araştırmalar yapmaya başladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
30 BİN TL'YE KADAR NAKİT DESTEK
Devlet, vatandaşların ekonomik anlamda rahatlaması için nakdi destek ödemelerine devam ediyor. Çeşitli başlıklar altında verilen nakdi destek ödemeleriyle, bütçelerini rahatlatmaya çalışan vatandaşlar, devletin verdiği yardımları araştırıyor. Verilen bu destek yardımlarından biri de ihtiyaç sahibi olan aileler için verilen 30 bin TL'ye kadar nakdi destek. Prefabrik villa ve ev modelleri son dönemde popüler olmaya başladı. Devletin verdiği hibe desteği ödemeleri de bu evler için geçerliliğini koruyor.
18 YAŞINI TAMAMLAMAK GEREKİYOR
Devletin vermiş olduğu bu destekten yararlanmak için ilk olarak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun dışında, bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin, "Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma" şartını da taşıması gerekiyor.
ARANAN DİĞER ŞARTLAR
Verilen bu yardım sadece alt gelir grubu muhtaç aileleri kapsayacağı ifade edildi. Devletten geri ödemesiz 30 bin TL'ye varan destek alabilmek için belirtilen şu şartları taşımak gerekiyor:
Oturulması mümkün olmayan, eski, bakımsız ve sağlıksız evler
Ekonomik anlamda muhtaç olmak
Hane halkının aylık gelir toplamının, tek kişi başına düşen net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması (701,32 TL'yi aşmamak)
Dul olmak, tek ebeveynli olmak, engellilik ya da yaşlılık gibi özel şartlardan bir tanesini taşımak
Onarımı yapılacak veya da üzerine yeni prefabrik ev dikilecek arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak
2020 Betonarme ev yardımı alma şartları, kimlere verilir, nereye başvuru yapılır?
İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla betonarme ev yardımı desteği yaptıklarını açıklayan Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların sağlıklı evlerde yaşamalarını hedeflediklerini belirtti. Peki betonarme ev yardımı alma şartı var mı, betonarme ev yardımı için nereye başvuru yapılır? Bakan Selçuk yaptığı açıklamada betonarme ev yardımının verilmesinde kişinin muhtaçlık kriterlerine bakıldığını belirtti. Betonarme ev yardımı için vatandaşlar Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayarak başvuru yapabilecekler. Yüz yüze başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bulundukları il ve ilçelerin Sosyal Yardım Merkezi'ne kimlikleri ile birlikte giderek başvuru yapabilecek.
Prefabrik evlerin ömrü…
Prefabrik evler Türkiye'de ilk olarak büyük depremlerden sonra gündeme gelmiş ve depremde evini kaybeden vatandaşlar için tek katlı, geçici olarak devlet tarafından inşa edilmiştir. Özellikle yurt dışında oldukça yaygın olan prefabrik evler kısa sürede ve pratik bir şekilde inşa edilebiliyor. Yaklaşık 50 yıla kadar ömrü olan prefabrik evlerde hazır malzemelerin yanı sıra çelik ve çimento gibi inşaatın olmazsa olmaz malzemeleri de kullanılıyor. İsteğe göre prefabrik evlere ses ve ısı yalıtım da yapılır.
Günümüzde Türkiye'de de oldukça yaygınlaşmaya başlayan prefabrik evlerinin tercih edilmesin en önemli nedenlerinden biri az maliyetli olması ve kısa sürede yapılabilmesi.
Prefabrik ev nasıl yapılır?
Beton bir zemin üzerine oturtulan prefabrik evlerin kurulumu önceden planlıyor. Kolay işçilikle yapılan bu evlerin malzemeleri fabrikada üretiliyor. Çelik bir iskelet üzerine kurulan prefabrik evlerde maksimum 3 olmak üzere istenilen kat sayısı çıkılır.
Prefabrik evlerde de tıpkı diğer inşaatlarda olduğu gibi imara açık alanlar için ruhsat alınması gerekiyor.
Prefabrik evlerin avantajları nedir?
Yukarda da bahsettiğimiz gibi prefabrik evlerin en önemli ve tercih edilmesine neden olan özelliklerinden biri zaman ve nakitten tasarruf imkanının olmasıdır. Malzemeleri esnek olan prefabrik evler depreme de dayanıklıdır.
Herkesin kendi zevkine ve istediğine göre özgür bir yelpaze kapsamında inşa edilebilen prefabrik evlerde çevre kirliliğine neden olabilecek hiçbir faktör de bulunmuyor. Ayrıca kullanışlı oabilen parçalarda isteğe göre daha sonra da yer değiştirilebiliyor. Prefabrik yapıların bir diğer avantajı ise sökülüp başka bir yere yeniden kurulabilmesidir.