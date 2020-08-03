Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz araba ne kadar? Güncel fiyat listesi!

En ucuz araba ne kadar? Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankaların yaptığı ekonomiyi canlandırma kampanyaları kapsamında taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş yaşandı. Araç almak isteyenler de en ucuz araba ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

2020 AĞUSTOS SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Volkswagen Polo 147.700 lira