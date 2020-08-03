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    • Ekonomi
    • 03.08.2020 14:25
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    • 03.08.2020 14:25
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    Ağustos ayı sıfır ! ne kadar? Güncel fiyat listesi!

    Markaların güncellediği Ağustos ayı sıfır merak konusu oldu. ne kadar? Güncel araba fiyatları listesi araç almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte araç almak isteyenler otomobil fiyatlarını merak ediyor. Peki, Ağustos ayı nelerdir? ?

    Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz araba ne kadar? Güncel fiyat listesi!

    En ucuz araba ne kadar? Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankaların yaptığı ekonomiyi canlandırma kampanyaları kapsamında taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş yaşandı. Araç almak isteyenler de en ucuz araba ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

    2020 AĞUSTOS SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

    Volkswagen Polo 147.700 lira

    Toyota Corolla 161.800 lira

    Fiat Panda 103.900 lira

    Renault Symbol 115.250 lira

    Honda Civic 197.600 lira

    Nissan Micra 144.100 lira

    Alfa Romeo Giulietta 253.900 lira

    Dacia Logan MCV 118.400 lira

    Seat Ibiza 166 bin lira
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