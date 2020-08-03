Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz araba ne kadar? Güncel fiyat listesi!

En ucuz araba ne kadar? Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankaların yaptığı ekonomiyi canlandırma kampanyaları kapsamında taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş yaşandı. Araç almak isteyenler de en ucuz araba ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları ne kadar?
2020 AĞUSTOS SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Volkswagen Polo 147.700 lira
Toyota Corolla 161.800 lira
Fiat Panda 103.900 lira
Renault Symbol 115.250 lira
Honda Civic 197.600 lira
Nissan Micra 144.100 lira
Alfa Romeo Giulietta 253.900 lira
Dacia Logan MCV 118.400 lira
Seat Ibiza 166 bin lira