Yüzde 0 faizle yani faizsiz kredi ile satışa çıkarılan bazı araba modelleri bulunuyor. Firmaların hem binek hemde ticari araçlar için uyguladıkları bu kampanyaları sizlerle paylaşıyoruz. Araç almak ya da aracınızı yenilemek adına yeni arayışlar ve araştırmalar içerisine girmeniz mümkün. Bankaların faiz oranları, otomobil kampanyaları ve indirimleri, araç alacağınız bayinin anlaşmalı olduğu finans kuruluşları gibi detaylı olarak birçok araştırma yapabilirsiniz. Otomobilinizi kredisiz taksitle ya da senetle almak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar özellikle ödeme yönteminizi ve mali gücünüzü belirlemektir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
FAİZSİZ KREDİ İLE SAĞLANAN ARABA KAMPANYALARI
Faizsiz kredi ile sağlanan araba satışlarında vatandaşlara bazı özel imkanlarda sunuluyor. Bu imkanların başında bazı KIA model araçlar için geçerli ve 6 bin TL'ye varan indirimli satış fiyatları yer alıyor. şte faizsiz bankacılık ile satışa çıkarılan araba modelleri.
MARKA MARKA MODEL MODEL KAMPANYA DETAYLARI
* Mitsubishi Yeni Space Star araba modeli için sunulan faizsiz kredi kampanyası: Firma müşterilerine yüzde 0 faizle araç kredisi sunuyor. Diğer imkan ise 12 ay vade ve 36 bin TL kredi kullanım limiti.
* Mitsubishi Eclipse Cross Kampanyası: 70.000TL'ye, 12 Ay, %0 Faiz Fırsatı * Mitsubishi Yeni L200 Kampanyası: yüzde 0 faiz, faizsiz kredi imkanıyla 70 bin TL kredi fırsatı sunuluyor. Kredi vadesi ise 12 bin TL.
* Mitsubishi Outlanderaraba modeli için sunulan faizsiz kredi kampanyası: Firma müşterilerine 70.000 TL'ye, krediyi 12 ay vadeli ödeme ve %0 Faiz Fırsatıyla sunuyor.
* Ford Tourneo Courier Journey faizsiz kredi kampanyasında geri ödeme süreci 12 ay vade. Kredi kullanım limiti 83.000 TL olurken kredi faizsiz olarak geri ödeniyor.
* KIA'nın ticari araç modeli olan Bongo için firma yüzde 0 faiz yani faizsiz olarak 40.000 TL'ye kadar kredi sağlıyor. Geri ödemeleri 12 ay vade fırsatıyla.
Kredisiz Otomobil Alırken Piyasa Değerinin Önemi
Otomobilinizi kredisiz taksitle ya da senetle almak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar özellikle ödeme yönteminizi ve mali gücünüzü belirlemektir. Taksitle ve senetle alacaksanız aracın piyasa değerine bakmalısınız. Taksitle alınan araçlar bazen alıcıda bedava alınıyormuş gibi bir his yaratır. Bu nedenle aracın başlangıç fiyatı oldukça yüksek olduğu halde bir de üzerine vade farkı eklenir. Öncelikle aracın ana değeri belirlenmeli.
Kredisiz Otomobil Alırken Vade Sayısı ve Vade Farkı
Araç aldığınız yer ile yapacağınız ödeme sistemi; çek, senet, nakit gibi yöntemler olabilir. Her ne şekilde olursa olsun açık bir kıymetli evrakta tarihsiz ve tutarsız imzanızı atmamanız. Vade tarihlerine detaylıca bakmanız sizin için en sağlıklısıdır. Aynı zamanda vade tarihleri kadar senet yapmanız halinde, daha sonra tek bir senetle tüm alacağın işleme konulma gibi yapılan kötü niyetliliğin önüne geçebilirsiniz.
Araç Alım Yöntemleri
Araç almak ya da aracınızı yenilemek adına yeni arayışlar ve araştırmalar içerisine girmeniz mümkün. Bankaların faiz oranları, otomobil kampanyaları ve indirimleri, araç alacağınız bayinin anlaşmalı olduğu finans kuruluşları gibi detaylı olarak birçok araştırma yapabilirsiniz.
Araç almak için bazı yöntemler vardır;
Otomobil satan galerilerden senet ve taksitle
Banka kredileri ile
İnternet sitelerinden birebir sahibi ile görüşerek
Takas yöntemi
Gayrimenkul, arsa ve diğer mal varlıklarınızı teminat göstererek
2020 AĞUSTOS SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Volkswagen Polo 147.700 lira
Toyota Corolla 161.800 lira
Fiat Panda 103.900 lira
Renault Symbol 115.250 lira
Honda Civic 197.600 lira
Nissan Micra 144.100 lira
Alfa Romeo Giulietta 253.900 lira
Dacia Logan MCV 118.400 lira
Seat Ibiza 166 bin lira