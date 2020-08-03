O mesafe 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek! Temeli atıldı

Bakanlık olarak 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkenin her yanına hizmet götürdüklerini adeta ulaştırma ve altyapı alanında reformlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ülkemizin her köşesinin dünya ile bağlantısını sağlamak ve kalkınmasına katkıda bulunmak. Böylelikle dünyada ve bölgemizde sarsılmaz bir ekonomik güç olma yolunda ilerleyen ülkemize bu yolda destek vermek. Kırklareli'miz de güzel vatanımızın her köşesi gibi bu hedefe doğru ilerliyor, büyüyor ve zenginleşiyor. En büyük dileğimiz sizlerin desteği ve hayır duaları ile daha pek çok işleri başarmak, gelecekte evlatlarımıza imkanları daha geniş, daha zengin, daha güçlü bir ülke bırakmak. Bizlerle ve yaptıklarımızla iftihar etsinler, örnek alsınlar, daha büyük işleri başaracak gücü kendilerinde bulsunlar."

Kadim tarihi, kültürel dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Kırklareli'nin özellikle tarıma dayalı sanayinin hızla geliştiği bir merkez olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, kentin büyürken artan ihtiyaçlarını farkında olduklarını ve buna yönelik projeler ürettiklerini dile getirdi.

Bugün Saray - Kırklareli yolunun temelini atıp ardından da Edirne - Kırklareli yolunu 11 kilometrelik bölünmüş yol olarak hizmete açacaklarını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Temelini atacağımız Saray - Kırklareli'nin uzunluğu 71 kilometre, 11 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin üstyapı iyileştirmesiyle Çakıllı, Vize, Pınarhisar çevre yollarının dahil olduğu 27,5 kilometrelik kesim bölünmüş yol, kalan 43,6 kilometrelik kısım tek yol standardında tamamlanacak. 185 metrelik 4 adet köprünün yer aldığı 7,5 kilometrelik Pınarhisar çevre yolunu 2021 yılı içerisinde tamamlamayı, projenin tamamını ise 2022 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece bu hat üzerinde daha güvenli ve daha konforlu bir hat tahsis edilecek ulaşım süresi 78 dakikadan 45 dakikaya düşecek. Saray, Vize, Pınarhisar ilçeleri arasında ağır taşıt trafiği rahatlayacak, Saray - Kırklareli yolu Kırklareli ili kuzeybatısından İstanbul Havalimanı ulaşımını da sağlayacak."