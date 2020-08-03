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    • Ekonomi
    • 03.08.2020 15:13
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    • 03.08.2020 15:14
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    İcradan ucuza satılık ev, arsa, tarla, dükkan! İstanbul, Ankara, İzmir | Son dakika ucuza ev fırsatı

    ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. , arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Ankara'nın Pursaklar ilçesinde icradan satılan 3+1 98 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatıyla ilgi çekti. 280 bin liraya satışa çıkarılan evin ilan tarihi olarak 15 Eylül belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı ve ilginizi çekebilecek bazı icradan satış ilanları...

    Ankara'da ucuza daire! Satış tarihi belli oldu

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Ankara'nın Pursaklar ilçesinde icradan satılan 3+1 98 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatıyla ilgi çekti. 280 bin liraya satışa çıkarılan evin ilan tarihi olarak 15 Eylül belirlendi.

    ANKARA PURSAKLAR'DA 3+1 DAİRE 280 BİN LİRAYA İCRADAN SATILIK

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA'DA 150 METREKARE İŞ YERİ 2,8 MİLYON LİRAYA SATILIK

    İZMİR DİKİLİ'DE 5 BİN 258 METREKARE TARLA 262 BİN LİRAYA İCRADAN SATILIK

    MARDİN NUSAYBİN'DE 12 BİN 392 METREKARE İMARLI ARSA İCRADAN SATILIK

    ORDU GÖLKÖY'DE 2+1 DAİRE 138 BİN LİRAYA İCRADAN SATILIK

    Haberler Ekonomi İcradan ucuza satılık ev, arsa, tarla, dükkan! İstanbul, Ankara, İzmir güncel icra ilanları | Son dakika ucuza ev fırsatı
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