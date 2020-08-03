Kira ve nakit para desteği almak için başvuru şartları nelerdir?

500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı nasıl alınır? Kaymakamlık yardımlarından yararlanacak olan ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Maddi yetersizlikler sonucunda ailesini geçindiremeyen, çocuğunu okutmakta zorlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere kaymakamlıklar tarafından maddi yardımların yanı sıra gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerde verilmektedir.

KAYMAKAMLIK YARDIMI

Kaymakamlık yardımlarından yararlanacak olan ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Maddi yetersizlikler sonucunda ailesini geçindiremeyen, çocuğunu okutmakta zorlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere kaymakamlıklar tarafından maddi yardımların yanı sıra gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerde verilmektedir. Bu yardımlardan yararlanacak olan ailelerin taşınabilir veya taşınamaz mülkünün bulunmaması gerekmektedir.