Bayramda EFT geçer mi? Bugün EFT yapılabiliyor mu?

Bugün EFT yapılabiliyor mu? Bayramda EFT geçer mi? EFT yapsam ne zaman geçer? Bir başka bankaya para göndermek isteyen vatandaşların merak ettiği şeylerden birisi bugün EFT yapılabiliyor mu oldu. Elektronik fon transferi ya da kısaca EFT bankalar arası bir işlem olarak biliniyor. TCMB'den alınan bilgilere göre EFT; TCMB'nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. Peki, bayramda EFT geçer mi?

BAYRAMDA EFT GEÇER Mİ?

EFT işlemi sadece belirli saatler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. 08:30-17:30 saatleri arasında anlık yapılan bu işlem mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde beklemeye alınıyor.

Resmi tatil sonrasında EFT işlemleri gerçekleştiriliyor. Yani bayramda yapılan EFT işlemi 4 Ağustos mesai başlangıç saatinde hesaba geçer.