

Kredisiz Otomobil Alırken Piyasa Değerinin Önemi

Otomobilinizi kredisiz taksitle ya da senetle almak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar özellikle ödeme yönteminizi ve mali gücünüzü belirlemektir. Taksitle ve senetle alacaksanız aracın piyasa değerine bakmalısınız. Taksitle alınan araçlar bazen alıcıda bedava alınıyormuş gibi bir his yaratır. Bu nedenle aracın başlangıç fiyatı oldukça yüksek olduğu halde bir de üzerine vade farkı eklenir. Öncelikle aracın ana değeri belirlenmeli.

Kredisiz Otomobil Alırken Vade Sayısı ve Vade Farkı

Araç aldığınız yer ile yapacağınız ödeme sistemi; çek, senet, nakit gibi yöntemler olabilir. Her ne şekilde olursa olsun açık bir kıymetli evrakta tarihsiz ve tutarsız imzanızı atmamanız. Vade tarihlerine detaylıca bakmanız sizin için en sağlıklısıdır. Aynı zamanda vade tarihleri kadar senet yapmanız halinde, daha sonra tek bir senetle tüm alacağın işleme konulma gibi yapılan kötü niyetliliğin önüne geçebilirsiniz.