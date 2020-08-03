2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ve Temmuz'da maaşlar arttı, ikinci promosyonu zamlı alma imkanı sunuldu, 2 bayram ikramiyesi ödendi, taban aylık da bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilerin gelir artırıcı yeni talepleri de var. Bunlardan biri de ek ödemeyle ilgili. Her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini istiyor.
2 FORMÜL KONUŞULUYOR
2 farklı formül gündemde. Ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da maaşın yüzde 10'una çıkarılması... Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
'ÇALIŞANLA AYNI OLSUN'
Ek ödemenin AGİ ile eşitlenmesi talebini, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) gündeme taşıdı. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesinin yerine getirilen maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çalışanlarda en düşük vergi indirimi tutarı 220 lirayken, bin 500 lira aylık alan bir emeklinin yüzde 4 karşılığı ek ödemesi aylık 60 lira. Emeklilerin ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz."