Öğretmene 1200 TL ödenek

Okullar açılmadan önce öğretmenlere öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek. Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ödemeyi gerçekleştiriyor. Devlette görev yapan öğretmenlerin yanı sıra, özel okullarda çalışanlar da ödenekten yararlanacak.
20 BİN ATAMA 1 EYLÜL'DE
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç işliyor. Sözlü sınav sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edilmişti. Sonuçlara itirazlar, bu hafta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. En fazla atama yapılacak branş, sınıf öğretmenliği olacak.