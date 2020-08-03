Öğretmene 1200 TL ödenek





20 BİN ATAMA 1 EYLÜL'DE

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç işliyor. Sözlü sınav sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edilmişti. Sonuçlara itirazlar, bu hafta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. En fazla atama yapılacak branş, sınıf öğretmenliği olacak.

