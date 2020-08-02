Nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafelerin hizmetleri tamamen durdu mu?

Nargile kafelerin yeniden hizmete açılıp açılmadığı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte hala nargile kafeler hizmete açılmadı, bu durum da merak yarattı. Konuyla ilgili nasıl bir karar verildi, nargile kafeler artık açılmayacak mı? Diğer eğlence mekanlarında durum nedir, faaliyetlerine başladılar mı? İşte merak edilenler…
NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Nargile kafeler ve eğlence mekanları için yeniden faaliyete dönüş için henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Normalleşme takviminde yer alan adımların uygulanmasıyla yavaş yavaş hayat normale dönüyor. Corona virüsle mücadele kapsamında birçok yer gibi eğlence mekanları ve nargile kafeler de kapatıldı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre; lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Haziran 2020'den beri hizmet veriyor.
1 Temmuz'da sinemalar, tiyatrolar ve düğün salonları açıldı. Ancak henüz eğlence mekanları ve nargile kafelerle ilgili bir açıklama gelmedi.
Eğlence mekanlarının açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok önlem aldıklarını söyledi. Bu kapsamda, nargile salonları, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü gibi mekanların kapatıldığı duyurmuştu.
Erdoğan sözlerine sağlık vurgusu yaparak şu şekilde devam etti:
''1 Haziran itibarıyla uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adamlardan uzak durduk"