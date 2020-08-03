Yaşlılık Aylığı Ne Kadardır?

Enflasyon oranın TÜFE verilerine göre açıklanmasıyla birlikte başta asgari ücret olmak üzere bütün ekonomi kalemleri yeniden düzenledi. Asgari ücrete yapılan zammı, memur ve emekli maaşlarına yapılan artış takip etti. 65 yaşını dolduran ve belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlara bağlanan yoksulluk aylığı 637 TL'den yapılan zamla birlikte 672 TL olarak belirlenmiştir. Kişinin bu maaş imkanından faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması hatta nafaka bağlanmasının mümkün olmaması gerekir.

Çocuklarının yanında yaşayan 65 yaşındaki vatandaşlar için de yoksulluk maaşı imkanı tanınmıştır. Kişinin kendisi ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu aranılır. 2020 yılı için kişi başına düşen 701 TL'ye karşılık geliyor. Ancak bazı illerde vatandaşların yanında yaşadığı çocukları veya torunlarının gelirleri de 65 yaş aylığı bağlanmasını doğrudan etkiler.