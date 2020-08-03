Altının ons fiyatı tarihi zirvesini gördü

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,970 doların ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.