BİM aktüel 7 Ağustos Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

BİM aktüel 7 Ağustos Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! Her Cuma günü birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. Ürünlerin teknik bilgilerine ve fiyat listesinde haberimizden ulaşabilir ve BİM aktüel ürünler 7 Ağustos Cuma listesini görebilirsiniz. İşte, BİM aktüel ürünler listesi ve ürünlerin fiyat bilgisi!
BİM 7 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL
Naturalove 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL
2'si 1 Arada Çay Makinesi 129 TL
Cam Kahve Cezvesi 99,90 TL
Relax Büyük Boy Termos 3,5 Litre 159 TL
Philips Epilatör 119 TL
Akrobatik Merdiven 299 TL
Perilla Pratik Balkon Masası 89,90 TL
Emsan Granit Tencere Set 7 Parça 349 TL
Tefal Cook'n Clean Tava 24 cm 69,90 TL
Emsan Kek Kalıbı 64,90 TL
Kütahya Porselen Dekorlu Yemek Takımı 18 Parça 149 TL
Emsan Çelik Sahan Seti 14-16-18 cm 149 TL
Chef's Granit Efektli Sütlük 17,90 TL
Paşabahçe Gravürlü Cam Kavanoz 3 Litre 9,95 TL
Paşabahçe Gravürlü Cam Kavanoz 5 Litre 13,90 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 2,50 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 1,95 TL
Şık Yuvarlak Tepsi 25 cm 24,90 TL
Tekli Kavanoz Kapağı 0,30 TL
Paşabahçe Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 24,90 TL
Borosilikat Tencere 3000 ml 89,90 TL
LAV Demet Çay Bardağı 6'lı 9,95 TL
Naturalove Bambu Tabaklı Seramik Fincan Seti 44,90 TL
Közleme Tavası 9,95 TL
Heifer Karma Mandal Çeşitleri 14,90 TL
Kadın-Erkek Şapka 8,95 TL
Kadın - Erkek Şort Takım 24,90 TL
Gezer Kız-Erkek Çocuk Ayakkabı 17,90 TL
Taş Saksıda Sukulent Çiçek 9,95 TL
Orta Boy Melamin Tepsi 11,90 TL
Büyük Boy Melamin Tepsi 16,90 TL
Melamin Ekmeklik 11,90 TL
Melamin Kaşıklık 6,95 TL
Sandalye Minderi 40x40 cm 5,95 TL
Oyuncak Doktor Seti 12,90 TL
Değerler Eğitimi Karma Kitaplar 3,50 TL
Piccolo Mindi Köpük Çıkarıcı Asa 8,95 TL
İnşaat Kamyon Seti 2'li 17,90 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,25 TL