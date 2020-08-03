BİM aktüel 7 Ağustos Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

BİM aktüel 7 Ağustos Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! Her Cuma günü birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. Ürünlerin teknik bilgilerine ve fiyat listesinde haberimizden ulaşabilir ve BİM aktüel ürünler 7 Ağustos Cuma listesini görebilirsiniz. İşte, BİM aktüel ürünler listesi ve ürünlerin fiyat bilgisi!

BİM 7 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL

Naturalove 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL

2'si 1 Arada Çay Makinesi 129 TL

Cam Kahve Cezvesi 99,90 TL

Relax Büyük Boy Termos 3,5 Litre 159 TL

Philips Epilatör 119 TL

Akrobatik Merdiven 299 TL

Perilla Pratik Balkon Masası 89,90 TL