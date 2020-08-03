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    • Ekonomi
    • 03.08.2020 17:45
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    • 03.08.2020 17:45
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    'nin hacmi 13 milyar doları bulabilir

    'nin en büyük , koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lerinin hacminin 13 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

    Batık kredi hacmi 13 milyar doları bulabilir

    dan mali verilere ilişkin yapılan açıklamada, 'nin vergi öncesi gelirlerinin bu yılın ilk yarısında yüzde 65 azalarak 4,3 milyar dolara gerilediği bildirildi.

    Açıklamada, bankanın, daha önce açıkladığı 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planını hızlandıracağı, salgın nedeniyle lerin hacminin 8 milyar dolar ila 13 milyar dolar arasında olabileceği kaydedildi.

    "YILIN BAŞINDAN İTİBAREN FAALİYET ORTAMIMIZ DİKKATE DEĞER ŞEKİLDE DEĞİŞTİ"
    Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn, bankanın faaliyetlerinin güçlendirilmesi i ek önlemler alınacağını belirterek, "Bu yılın başından itibaren faaliyet ortamımız dikkate değer şekilde değişti." ifadesini kullandı.

    Son dönemde Çin ve arasında kaynaklı artan gerilime de değinen Quinn, "Müşterilerimizin ve yatırımcılarımızın uzun vadeli çıkarına odaklanarak oluşabilecek politik zorluklara karşı duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

    HSBC'nin küresel yönetim merkezinin 'da olmasına karşın karının yarısından fazlası Asya operasyonlarının merkezi Hong Kong'dan geliyor.

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