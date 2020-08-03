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    • 03.08.2020 17:27
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    duyurdu! 'nın Harkiv, Herson ve kentlerine uçuş başladı!

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (), ’nın Harkiv, Herson ve kentlerine koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşlara, yaklaşık 4,5 ay aranın ardından yeniden başladı.

    THY duyurdu! O ülkenin 3 kentine daha uçuş başladı!

    'nın Harkiv, Herson ve kentlerine 'dan mart ayından bu yana ilk uçuşlar dün düzenlendi. Herson Havaalanı'nda İstanbul'dan gelen uçağı su takı ile karşılandı.

    Herson ile İstanbul arasında perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 sefer yapılacağını belirten THY Herson Müdürü Ahmet Tursun, ilerleyen dönemde uçuş sayısını artırmayı arzu ettiklerini ifade etti. İstanbul'a Harkiv kentinden haftada 4, Zaporoje'den 2 uçuş yapılacağı belirtildi.

    THY, Ukrayna'nın Kiev, Odesa ve Lviv kentlerinden 'ye tarifeli uçuşlara 1 Temmuz tarihinde yeniden başlamıştı.

    Haberler Ekonomi THY duyurdu! Ukrayna'nın Harkiv, Herson ve Zaporoje kentlerine uçuş başladı!
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