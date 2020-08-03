Bayramda İŞKUR üzerinden toplamda 44 bin personel alımı yapılacaktır. Alımlarla ilgili kadro detayları ve başvuru koşullarını sizler için derledik. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Başvuru Şartları
Farklı kadrolar ve pozisyonlarda gerçekleştirilecek olan alımlarda adayların sağlaması gereken genel başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, herhangi bir işte çalışmıyor olmak, 18 yaşından büyük olmak, güvenlik soruşturması temiz çıkmak şeklindedir. İlana göre değişen şartlar ise azami yaş sınırı, en az öğrenim derecesi, ikamet edilen yer, ilgili belge ve sertifikalara sahip olunup olunmaması gibi farklı özel şartları bünyesinde barındırabilmektedir.
Başvuru Şekli
İlgili alımlara adaylar online olarak İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmekte olup bunun için İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinden mesleğe göre filtreleme yaparak ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden diğer özelliklere göre arama yaparak ilanlara erişebilir ve online başvuru yapabilirler.
Hangi Kadrodan Kaç Kişi Alınacak?
İŞKUR üzerinden yeni ve daha önce yayınlanan aktif ilanlarda toplamda 44 bin 355 personel alımı gerçekleştirilecek olup adayların en çok alımının yapılacağı kadrolar şu şekilde ifade edilmiştir.
İşçisi (Genel)8284, Satış Danışmanı / Uzmanı1186, Temizlik Görevlisi1072, Makineci (Dikiş)929, Ön Muhasebeci920, Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 732, Şoför-Yük Taşıma724, Turizm Ve Otelcilik Elemanı670, Konfeksiyon İşçisi 631, Garson (Servis Elemanı)576, Dokuma Konfeksiyon Makineci503, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 485, Paketleme işçisi474, Elektrikçi (Genel)436, Forklift Operatörü434, Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 402, Bisküvi İmalat İşçisi400, CNC Torna Tezgahı Operatörü397, Kasiyer393, Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)355, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı328, Aşçı309, Ambar/Depo Görevlisi286, Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)285, Büro Memuru (Genel) 278
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;
• İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.
• Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz).
Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;
• SGK NO,
• Şirket Unvanı,
• Vergi numarası,
• Vergi kimlik numarası,
• Ana faaliyet grubu,
• Alt faaliyet grubu,
• Yasal durumu,
• Kuruluş tarihi,
• Bilgilerini girin.
• Tüzel kişi adres bilgilerinizi girin.
• Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.
• En altta bulunan "İleri" tuşuna basın.
• Açılan sayfada tüzel kişi İŞKUR giriş işlemleri için şifrenizi belirleyin ve kaydı onaylayın.