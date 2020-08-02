Taşeron işçilerin sözleşmeleri sona ererken pandemi nedeniyle uzatılan yeni Toplu İş Sözleşmesi'nin tarihinin yakında açıklanması bekleniyor. Kritik süreç yakınlaşırken taşeron işçiler yapılacak olan zamları dört gözle takip ediyor. TBMM'den geçirilerek kabul edilen kanun teklifinde toplu sözleşme görüşmelerinin 3 ay yapılmayacağı hükmü yer almıştı. KHK ile kadroya alınma sürecinden sonra belirlenen mali haklar kapsamında taşeron işçiler her 6 ayda bir yüzde 4 zam aldılar. Bu zam oranları özellikle sene başlarında asgari ücret zam oranlarının altında kaldığı için maaşların asgari ücretin altında kaldığı dönemler oldu. Peki taşerona kadro ve 4/D işçilerin maaş zammı 2020 ne kadar olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Sendikalar Hazırlık Yapıyor
Bilindiği gibi 18 Temmuz tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmesi yasaklarının son bulması ile birlikte sendikaların toplu iş görüşmeleri için taşeronlar ve kamu işçileri için hazırlıklarına hız verdikleri görüldü. Hatta bu noktada bazı sendikaların üyeleri ile iletişime geçerek yaşadıkları sorunlar ve taleplerle ilgili taleplerini belirtmeleri istendi. Bu sene yapılacak görüşmelerin çok daha sıkı ve kıyasıya pazarlıkların yaşanacağı bir toplu iş sözleşme görüşmeleri olacağı tahmin ediliyor.
Maaş Zammı Ve Toplu Sözleşme
"696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle işçilere yılda yüzde 4 artı yüzde 4 ücret artışı getirilmiştir
Devlet birimlerinde çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden beklentileri büyük. Mali haklarında yanında sosyal haklar da düzenleme olmasını talep eden taşeron işçiler maaşların iyi bir oranda artmasını bekliyorlar.
2020 toplu il sözleşmesinde görüşülmesi beklenen konular başında ise;
* Maaş zam oranları
* Tayin hakkı
* İkramiye ve destek ödemelerinin artması
* Yüzdelik dilim ile ek zam
* Görev tanımı
TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu süreçte bakanlık ek düzenlemelerle taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücret düzeyine çektiler. Bu kapsamda enflasyon oranlarının altında kalan düzeyde maaş zammı alan taşeron işçiler 2020 yılında bu sürecin değişmesini istiyorlar. Bu çerçevede maaşlara enflasyon oranlarının üzerinde ve refah payının da dahil edildiği bir zam isteyen taşeron işçiler için bazı değerlendirmeler sık sık dile getirilmeye başlandı. Taşeron işçiler için yapılan değerlendirmelerde şu oranlar öne çıktı.
* Çalışma Bakanlığı'nın taşeron işçi maaş zam oranı talebine ilişkin değerlendirmelerde yüzde 10 bandı ile yüzde 15 bandı arasında bir oran olabileceği öngörülüyor.
* İşçi tarafından talep edilecek olan zam oranları için ise yüzde 20 seviyesi ön planda tutuluyor.
Çalışma Bakanlığı'nın zam teklifi ve işçi sendikasının zam talebi için ele alınan oranlar bir değerlendirme olup henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Bu açıklamalar 2020 TİS görüşmeleri başlamasıyla kamuoyune duyurulacak.