Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak olan zam görüşmeleri başlayacak

Bilindiği gibi kamuda çalışan taşeron işçiler için ilk müjde Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından verilmişti. Taşeron işçilere tediye ödemesi bayram öncesi yapılmıştı. Gözler şimdi taşeron işçiler bayramdan sonra ek maaş zammı düzenlemesi alacaklar mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Ağustos ayı ile Eylül ayı döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.
2020 TİS görüşmeleri öncesinde en merak edilen düzenlemelerden birisi de görev tanımı. Binlerce taşeron işçi KHK ile kadroya alındıktan sonra görev tanımları olmadıkları gerekçesiyle farklı alanlarda görevlendirildiklerini ifade ettiler.
Kendi alanlarının çok dışında görevlerde çalıştırılan taşeron işçilerin bu alanda atabilecekleri adımlarda kısıtlı. Bu kapsamda zorluk yaşayan taşeron işçiler 2020 TİS ile bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Kendi alanlarında, meslek gruplarında çalışmak isteyen 4/D'li personeller için yetkili sendikanın konuyu 2020 TİS görüşmelerine taşıması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERE 2020 TİS İLE ÇİFTE ZAM GELİR Mİ?
Taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden ilk beklentileri maaş zam oranı. Bu noktada taşeron işçilere belli bir oranda zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Türk İş Sendikası her 6 aylık dönem için ne kadar maaş zammı istediğini Çalışma Bakanlığı'na sunacak, Çalışma Bakanlığı'da ne kadar maaş zammı verebileceğini sendikaya iletecek. İki tarafın görüşmelerinden orta yol bulunması durumunda maaş zam oranı belli olacak. Burada konuşulan rakam ise yıllık yüzde 15 zam ancak bu oran net değil sadece gündemde yer alan değerlendirmelerde en sık kullanılan oran olarak göze çarpıyor.
Taşeron işçilerin 2020 Toplu İş Sözleşmesinden bekledikleri bir diğer düzenleme maaşların asgari ücret oranında yeniden belirlenmesi. Kadroya alınmadan önce ki maaşlarını o dönemin asgari ücretine oranını hesaplattıran bazı işçiler yerel mahkemelerde dava açmış ve bu davaları kazanmışlardı. Bu davalardan olumlu sonuç çıkmasının ardından ise taşeron işçilerin maaşları şuan yürürlükte olan zam oranına göre ayarlandı. İşçiler kazanılan davaların ardından tüm işçiler için düzenleme bekliyorlar. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda bir düzenlemesi veya çalışmasının olup olmadığı bilinmiyor.