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    • Ekonomi
    • 03.08.2020 09:17
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    • 03.08.2020 09:17
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    , ? Belediye yardımı nasıl alırım? Para, gıda, eğitim, yakacak...

    Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, , ? Belediye encümen kurullarında belirlenen kriterlere göre, en fazla ihtiyacı olan bireylerden ihtiyacı daha aza göre yapılan bir sıralama doğrultusunda lar yapılıyor. 'deki tüm belediyeler aynı imkanlara sahip olmasa da genel olarak bir belediyeye başvurduğunuzda tamamen eli boş dönmüyorsunuz. Tabii şartları sağlıyorsanız. Detaylar takvim.com.tr'de

    Belediye tüm ihtiyaçları karşılıyor! Nakit, gıda, yakacak...

    Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. Belediye yardımı nasıl alırım diyerek araştırma yapanlar doğru sonuçlara ulaşıyor. Kadınlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Kaymakamlık, Valilik gibi kurumların yanı sıra belediye yardımı nasıl alırım şeklinde meraklı bekleyiş sürüyor. Devlet geliri olmayan vatandaşlara birçok kalemde yardım seçeneği sunmaktadır. Bu yardımlardan bazıları, nerelere başvuru yapılacağı ve yararlanma şartları devam etmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

    Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

    Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

    Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?

    Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

    Nüfus cüdanı fotokopisi

    Dilekçe

    Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

    Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

    Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

    Belediye yardım parası

    Odun ve kömür yardımı

    Gıda ve erzak yardımı

    Muhtaç asker ailesi yardımı

    Belediye yaşlı bakım hizmetleri

    Kırtasiye yardımı

    Öğrencilere okul yardımı

    Belediye bursu

    Giyecek yardımı

    Sosyal yardım kartı

    Şehit ve gazi yakınlarına yardım

    Fakir ailelere kira yardımı

    Sağlık ve ilaç yardımı

    Bebekler için bez ve mama yardımı

    Engelli yardımları

    Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.

    Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?

    Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:

    TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz

    Yardım dilekçesi

    Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

    Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

    Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

    Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.

    BELEDİYELERİN YAPTIĞI YARDIMLAR

    Her belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler dahilinde belediyeler aşağıda sayılan kişilere tespit sonucunda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır;

    Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan şahıs ve ailelere
    Evinde yeme ihtiyacını karşılayamayacak olanlara düzenli olarak yapılacak yemek yardımları
    Yaşlılara ve engellilere yapılan yardımlar
    Doğal felaketler sebebi ile yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımlar
    Hastalıkları sebebi ile çalışamayacak durumda olanlar
    Belediyenin inceleme yapan komisyonu tarafından yardıma muhtaç olduğunun tespiti yapılan kimseler
    Eğitim amaçlı yapılan yardımlar başlıklarında ve bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilere yardım yapılmaktadır.
    Belediyelerden yardım talebinde bulunmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri, T.C. kimlik fotokopisi ve başvuru taleplerini anlatan bir dilekçe ile belediyelere, kolluk kuvvetlerine ya da muhtarlarına giderek başvuruda bulunmaları yeterli olmaktadır. Başvuru sonrasında belediye ekiplerince adresinizde inceleme yapılacaktır. Bu sebeple gerçek manada muhtaç olduğunuzun anlaşılması durumunda yardımlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz. Boşanan kadına devlet destekleri ve maddi yardımlar başlıklı içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu? Belediye yardımı nasıl alırım? Para, gıda, eğitim, yakacak...
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