2. el araba fiyatları düşecek mi? Sahibinden 2.el otomobil için beklenen gün! Pejo, Toyota, Nissan, Opel, Renault, Dacia, Fiat... .

2. el araba fiyatları düşecek mi? Pejo, Toyota, Nissan, Opel, Renault, Dacia, Fiat fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş, uygun fiyatlı ikinci el arabaların peşine düşüyor. Pandemi nedeniyle sıfır arabaların piyasaya sürülmemesi otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. İkinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği merak ediliyor. Genel olarak ikinci el piyasasında gözler; Kurban Bayramı'ndan sonraya çevrilmiş durumda. Aracını satıp yeni bir ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar da 2. el araba ne zaman alınır konusunda fiyatların fazla yüksek olduğunu ve Kurban Bayramı'ndan sonra düşüş beklentisi içerisinde olduklarını belirtiyor..
İkinci el araba fiyatları düşer mi?
Uzmanlar tarafından araç bulunurluğunun artacağı ve fiyatların normal seyrine geleceği tarih olarak Eylül ayı işaret ediliyor. Fiyat dengelenmesinin Eylül ayını bulabileceği konuşulurken ülke dinamikleri nedeniyle kesin bir durumdan bahsetmek de mümkün olmuyor.
Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyaların devam ettirilmesi de otomotiv sektörü adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Şu an araba alınır mı 2020 yılının en belirsiz soruları arasında yer alıyor. Bazı vatandaşlar ikinci el araçları bir yatırım aracı olarak görürken bazı vatandaşlar da bütçelerine uygun olan aracı bulamamaktan şikayet ediyor.
2. el araba ne zaman alınır 2020?
2. el araba ne zaman alınır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Kınık; sıfır araba üretilmediği için olayların bu şekilde hızlı geliştiğini belirtti. Ancak ikinci el ve sıfır araba fiyatları düşer mi 2020 yılı için halen daha belirsizliğini koruyan sorular arasında yer alıyor. Kınık, sıfır arabalar üretildikten sonra piyasaların biraz daha oturacağını düşünüyor. Şu an araba alınır mı 2020 konusunda olumlu bir yanıt arayanların en ucuz araç fiyatı olarak 100.00 TL üstündeki rakamlarla karşılaşacağı belirtiliyor.
2. el araba alınır mı konusunda ikinci elciler genel olarak sıfır araba üretiminin artmasını ve piyasaların biraz daha oturmasını bekliyor. Genel olarak ikinci el piyasasında gözler; Kurban Bayramı'ndan sonraya çevrilmiş durumda. Aracını satıp yeni bir ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar da 2. el araba ne zaman alınır konusunda fiyatların fazla yüksek olduğunu ve Kurban Bayramı'ndan sonra düşüş beklentisi içerisinde olduklarını belirtiyor..
En ucuz ikinci el otomobil modelleri
2016 model Fiat Linea
2012 model Chevrolet Cruze
2012 model Chevrolet Aveo
2016 model Citroen Citroen C Clysee
2017 model Peugeut 301
2017 model Dacia Sandero
2010 model Honda City
2011 model Honda Jazz
2011 model Hyundai Accent Era
İkinci el otomobil alırken nelere bakılmalı?
Prof. Dr. Bilgin,"İkinci el otomobil alırken kilometreye bakmaktan ziyade aracın dış aksamına, kaportaya bakmak daha mantıklıdır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makina Mühendisliği Otomotiv Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Bilgin, ikinci el otomobil alırken kilometreye bakmaktan ziyade aracın dış aksamına, kaportaya bakmanın daha mantıklı olduğunu söyledi.
Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüz teknolojisinde otomobildeki motorların çok gelişmiş olduğunu ve ömürlerinin uzun olduğunu ifade etti.
İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler olduğunu vurgulayan Bilgin, "İkinci el araç alırken motorundan, aracın yaptığı kilometreden çok diğer aksamlarına bakmak gerekir" dedi.
Yeni nesil araçların artık çok daha fazla kilometre yapabildiğini kaydeden Bilgin, "İkinci el araç alırken kilometreye bakmaktan ziyade aracın dış aksamına, kaportaya bakmak daha mantıklıdır. Yeni nesil motorlu araçlarda 100 bin kilometreler çok da büyük rakamlar değil. Yani bakımları zamanında ve yerinde yapılmış araçların motorlarının yapmış olduğu kilometre çok önemli değildir, alırken kaportası daha önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.