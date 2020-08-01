Borsada yatırım yapmak belli bir bilgiyi gerektiriyor. Eğer bilinçli davranırsanız borsada para kazanabilirsiniz. Uzmanlar borsada kar satışlarının sık sık yaşandığını belirterek şu bilgileri veriyor: Borsada belli bir kara ulaşan yatırımcılar herhangi bir olumsuz haberi bahane ederek satış yapıp kazanç elde etmek isteyebilirler. Bu satışlar zaman zaman sert de olabilir ve endeks hızlı düşebilir. İşte bu düşüşler sırasında bazı yatırımcılar panikle satışa geçebiliyor. Borsa, panikle hareket edilecek bir yer değil. Eğer panikle 'Hissem düşüyor' diye satış yapmaya kalkarsanız zarar edersiniz. Kısa süre sonra yaşanacak yükselişler sonrası hissesini ucuza satanlar büyük pişmanlık yaşayacaktır. O yüzden ani düşüşlerde panikle satmak, ani yükselişlerde de 'Kazanacağım' diye hisse almak kaybettirebilir. Böyle durumlarda ani yükseliş ya da düşüşlerin sebebinin mutlaka araştırılması gerekir.
Uzmanlar, Borsa'da yatırım yapanları uyarıyor: Hisseler düşüşteyken paniğe kapılmayın.
Uzmanlar, Borsa'da yatırım yapanları uyarıyor: Hisseler düşüşteyken paniğe kapılmayın.