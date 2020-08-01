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    • Ekonomi
    • 01.08.2020 Gazete
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    Yatırımcılara önemli tavsiye: düşerken panik satışı yapmayın

    da yatırım yapanların en büyük hatalarından birisi panik satışları. Endekste ya da hissede yaşanan düşüşlerle panik olan yatırımcı, elindeki hisseleri zararına bile satabiliyor.

    Borsa düşerken panik satışı yapmayın
    Borsada yatırım yapmak belli bir bilgiyi gerektiriyor. Eğer bilinçli davranırsanız da para kazanabilirsiniz. Uzmanlar borsada kar satışlarının sık sık yaşandığını belirterek şu bilgileri veriyor: Borsada belli bir kara ulaşan yatırımcılar herhangi bir olumsuz haberi bahane ederek satış yapıp kazanç elde etmek isteyebilirler. Bu satışlar zaman zaman sert de olabilir ve endeks hızlı düşebilir. İşte bu düşüşler sırasında bazı yatırımcılar panikle satışa geçebiliyor. Borsa, panikle hareket edilecek bir yer değil. Eğer panikle 'Hissem düşüyor' diye satış yapmaya kalkarsanız zarar edersiniz. Kısa süre sonra yaşanacak yükselişler sonrası hissesini ucuza satanlar büyük pişmanlık yaşayacaktır. O yüzden ani düşüşlerde panikle satmak, ani yükselişlerde de 'Kazanacağım' diye hisse almak kaybettirebilir. Böyle durumlarda ani yükseliş ya da düşüşlerin sebebinin mutlaka araştırılması gerekir.




    Uzmanlar, Borsa'da yatırım yapanları uyarıyor: Hisseler düşüşteyken paniğe kapılmayın.
    Haberler Ekonomi Yatırımcılara önemli tavsiye: Borsa düşerken panik satışı yapmayın
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