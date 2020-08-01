Siyah incir ihracatından 60 milyon dolar gelir

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu ürünlerden siyah incirde ihracatçılar bu sezon yüksek verim ve kaliteyle 60 milyon dolarlık ihracatı hedefliyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, siyah incirin hassas ve raf ömrünün az olduğuna değinerek, "Dolayısıyla taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi gerekiyor. Bu durum yurt dışındaki talepleri etkileyen en önemli unsurlardan biri. 2019'da taze inciri 51 ülkeye ihraç ederek ülkemize 49 milyon dolar kazandırdık. Taze incir ihracatımızın 43 milyon 376 bin dolarlık kısmını siyah incir oluşturuyor. Siyah incir ihracatında bu sezon 60 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.