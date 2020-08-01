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    • 09.08.2020 12:26
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    Pandemi 1000 TL sonuçları sorgulama sayfası

    Aile, Çalışma ve , Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırıldığını bildirdi. Ayrıca 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu sorgulama işlemine dair detaylar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor.

    Pandemi 1000 TL son dakika Sosyal Destek sonuçları sorgulama sayfası

    1000 TL Nakdi Desteği: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırıldığını bildirdi. Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılan 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirlemişti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.

    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG

    — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020

    Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.

    SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI

    1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

    PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

    1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
    Haberler Ekonomi Pandemi 1000 TL Sosyal Destek sonuçları sorgulama sayfası
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