1000 TL Nakdi Desteği: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırıldığını bildirdi. Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılan 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirlemişti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de