Hayvancılık, koyun, inek, kuzu, manda, büyük ve küçükbaş hayvan almak için toplu paraya ihtiyaç duyar. Hayvancılık, Türkiye'nin hemen tüm bölgelerinde yapılabilen bir faaliyet. 2020 yılında günümüzün ekonomik şartlarında da geçerliliğini koruyan hayvancılık, artık pek çok girişimcinin hayallerinde olan bir yaşam biçimi haline geldi.Bu işe ister yeni girecek olun, ister aileden devralmış olun, siz de hayvancılık kredisi alarak başlamak istiyorsanız yazımız aracılığıyla adımlar halinde tüm detayları öğrenebilirsiniz. Özel bankaların ve hayvancılık kredisi denince ilk akla gelen Ziraat Bankası'nın talep ettiği özelliklere sahip olmanız halinde rahatlıkla kredi alabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Hangi Bankalar Hayvan Kredisi Veriyor?
Hayvancılığa başlamak istiyorsanız ve bunu kredi ile yapmayı planlıyorsanız kredi veren banka seçeneklerini sizler için listeliyoruz. Öncelikle Ziraat Bankası'nın faiz indirimi olanaklarıyla kredi verdiğini hatırlatmakta yarar var. Bu faiz desteği Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisini cazip hale getiriyor. Özellikle kadın çiftçi ve 40 yaş altı genç çiftçilere pek çok hayvansal yatırım için faizsiz krediler veriliyor. Tüm bankaları sıralamak gerekirse:
Ziraat Bankası
Şekerbank
QNB Finansbank
Garanti BBVA
Denizbank
Türkiye İş Bankası
ING İhtiyaç Kredisi İle Hayvancılık Kredisi
Gelir Belgesiz kredi kullandıran bankalar üzerinden canlı hayvan almak için ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu kapsamda hayvancılık kredisi almak için ING İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu ihtiyaç kredisini kullanarak canlı hayvan almak isteyen çiftçiler için ING'nin faiz oranı %0.79'dir ve vadeye göre aylık ödeme seçenekleri aşağıdaki gibidir:
ING Bireysel Kredi İle Hayvan Alım Kredisi Hesaplama
Miktar VADE Aylık Ödeme Toplam Maliyet
60.000 TL 12 Ay 5.313 TL 63.761 TL
24 Ay 2.806 TL 67.366 TL
36 Ay 1.975 TL 71.100 TL
48 Ay 1.561 TL 74.962 TL
60 Ay 1.315 TL 78.949 TL
Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?
Öncelikle herhangi bir Ziraat Bankası şubesine ÇKS ve işletme tescil belgeniz ile gitmeniz gerekir.
Bankada Zirai/Tarımsal krediler departmanına için sıra alınır.
Sıranız geldiği zaman kullanmak istediğiniz hayvan kredisinin türünü ilgili görevliye bildirin.
Kimlik belgeniz üzerinden yapılan kredi notunuzu sorgulaması sonrasında, kullanmak istediğiniz kredi miktarı sorulur.
Görevli ipotek edeceğiniz tarla/ev/arsa/hayvanın ne olduğunu size soracaktır. Bunu memura belirtin.
Bundan sonra ipotek edilecek olan taşınır/taşınmaz ekspertiz sürecine alınır.
Bilirkişiden ipotek edilecek taşınır ya da taşınmaz için onay alınırsa sıra kefiller ile sizin, sözleşmeleri imzalama aşamanıza gelinir.
İmzalar atıldığı zaman en kısa sürede (tahminden 5 iş gününde) Ziraat Bankası hayvan kredisini almış olursunuz.
Türkiye İş Bankası Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?
Hayvancılık kredisi veren bankalar listesinde bulunan Türkiye İş Bankası çiftçilere canlı hayvan alımları için kredi imkanı sunan bankalardan biridir. Türkiye İş Bankası'ndan büyükbaş, süt ve besi hayvancılığının yanı sıra tavukçuluk ve arıcılık için de kredi alabilirsiniz. Bahsettiğimiz farklı hayvancılık dalları için Türkiye İş Bankası'nın koşulları ise şöyle:
Büyükbaş Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi: 24 ay vadeli olarak yalnızca işletme sahiplerine verilen kredidir. Geri ödeme taksit vadeleri esnektir. Bu kredi ile işletmenizin ihtiyacı olan ekipmanları alabilirsiniz.
Büyükbaş Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi: 18 Ay vadeli esnek geri ödeme olanakları ile büyükbaş besicilik yapan çiftçilere kullandırılan kredidir. Bu kredi ile de işletme sahibi ihtiyacı olan tarımsal ekipmanlara sahip olabilir.
Arıcılık İşletme Kredisi: 24 ay vade ile arıcılık yapanların işletme sürecinde ihtiyaçlarını karşılanması için kullandırılan kredidir.
Et Tavukçuluğu İşletme Kredisi: 24 ay vade ile esnek geri ödeme olanakları üzerinden etlik (broiler) tavuk üreticilerine sağlanan kredi desteğidir.
Küçükbaş Baş Damızlık Koyun İşletme Kredisi: 2 yıl geri ödeme seçenekleriyle küçükbaş hayvancılık icra eden işletme sahiplerine sunulan kredi finansmanıdır.
Yukarıda yer alan krediler Türkiye İş Bankası tarafından hayvancılık ile uğraşan işletme sahibi çiftçilerimize verilen kredilerdir. Aşağıda yer alan maddeler ise canlı hayvan alımı yapacak olan çiftçilere sağlanan kredi imkanlarıdır.
Büyükbaş Hayvan Alım Kredisi: 36 ay vadeli 3 ile yılda 1 defa geri ödeme seçenekleri ile verilen büyükbaş hayvan kredisi imkanıdır. Bir buçuk ile iki yaş arası damızlık belgesine sahip kültür ırkı düve alımların için verilen bir finansmandır. Büyükbaş süt hayvancılığı için verilen krediler sadece canlı hayvan alımları için Türkiye İş Bankası tarafından verilmek ile kalınmayıp aşağıdaki alımlarda desteklenmektedir.
Süt soğutma tankı
Süt sağım ünitesi
Yem hazırlama makinesi
Gübre sıyıncı ünite ekipmanları
QNB Finansbank Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?
Hayvancılık kredisi kullandıran bankalar arasında yer alan diğer bankaları ise Şerkerbank ile QNB Finansbank. Bu bankaların kredi faiz oranları birbirlerine oldukça yakın. Geri ödeme şartları ise hemen hemen aynı olan bu bankalardan QNB Finansbank, ipotek teminatlı olarak hayvan kredisi kullandırdığı için 120 aya kadar vadeyle bu finansmanı sunar.
Yatırım maliyetini %75 seviyesine kadar bankanın sağlamış olduğu kredinin geri ödemesi ise 6 ile 12 ay aralığında değişir. Şekerbank'ın da çok benzer koşullarla kredi verdiği adımları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Öncelikle bankanın "Tarımsal Krediler" departmanına başvurun.
Hayvancılık kredisi kullanacağınızı belirtin.
Banka görevlisi ilk etapta kimlik numaranız üzerinden kredi notu ortalama değerinizi sorgulayacaktır.
Eğer sorgulama işlemi sorunsuz ise sonraki adımlarda evraklarınızı sunabilirsiniz. geçebilirsiniz.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
Nüfus cüzdanı
Yerleşim belgesi (ikametgah) ya da ödenmiş fatura
Kredi miktarına göre kefil
ÇKS BELGESİ NEDİR?
İster her türlü hayvancılık ile uğraşın ister ise kırsal alanda herhangi bir tarım ile meşgul olun şayet aşağıdaki belirteceğim imkanlardan yararlanmak istiyor iseniz mutlaka ÇKS belgeniz olması gerekmektedir.
Devletin genç çiftçi projeleri kapsamında vermiş olduğu hibelerden.
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat bankasını sunmuş olduğu düşük faizli krediler ile canlı hayvan alımından tutunda tüm tarım kredilerinden istifade etmek için.
Özel bankalar dahil olmak üzere tüm finansmanlardan size özel kredi kullanmak için.
Yine ülkemizde faaliyet gösteren bir çok bankadan çiftçi kredi kartı alabilmek için.
BAĞ-KUR üzerinden emekli olabilmek.
Üretmiş olduğunuz tarımsal ürünleri nakliyesini yapmak için gerek duyulan " Müstahsil Yol Belgesi " çıkarmak için. ( hasat sonu güncel olması şartı ile )
Hayvancılık Kredisi Nedir?
Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektörü ile uğraşan çiftçilere verilen bir kredi türüdür. Gerek T. C. Devletinin aracı olması ile verilebildiği gibi gerek ise de bankalar kendi inisiyatiflerini kullanarak müşterilerine bu alanda kredi verebilmektedir. Hayvancılık kredisi, belli şartları yerine getiren çiftçi ve genç girişimcilere verilen bir kredi türüdür. Genellikle uygun faizli olarak sunulmaktadır.