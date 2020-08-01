QNB Finansbank Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Hayvancılık kredisi kullandıran bankalar arasında yer alan diğer bankaları ise Şerkerbank ile QNB Finansbank. Bu bankaların kredi faiz oranları birbirlerine oldukça yakın. Geri ödeme şartları ise hemen hemen aynı olan bu bankalardan QNB Finansbank, ipotek teminatlı olarak hayvan kredisi kullandırdığı için 120 aya kadar vadeyle bu finansmanı sunar.

Yatırım maliyetini %75 seviyesine kadar bankanın sağlamış olduğu kredinin geri ödemesi ise 6 ile 12 ay aralığında değişir. Şekerbank'ın da çok benzer koşullarla kredi verdiği adımları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle bankanın "Tarımsal Krediler" departmanına başvurun.

Hayvancılık kredisi kullanacağınızı belirtin.

Banka görevlisi ilk etapta kimlik numaranız üzerinden kredi notu ortalama değerinizi sorgulayacaktır.

Eğer sorgulama işlemi sorunsuz ise sonraki adımlarda evraklarınızı sunabilirsiniz. geçebilirsiniz.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Nüfus cüzdanı

Yerleşim belgesi (ikametgah) ya da ödenmiş fatura

Kredi miktarına göre kefil

ÇKS BELGESİ NEDİR?

İster her türlü hayvancılık ile uğraşın ister ise kırsal alanda herhangi bir tarım ile meşgul olun şayet aşağıdaki belirteceğim imkanlardan yararlanmak istiyor iseniz mutlaka ÇKS belgeniz olması gerekmektedir.

Devletin genç çiftçi projeleri kapsamında vermiş olduğu hibelerden.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat bankasını sunmuş olduğu düşük faizli krediler ile canlı hayvan alımından tutunda tüm tarım kredilerinden istifade etmek için.

Özel bankalar dahil olmak üzere tüm finansmanlardan size özel kredi kullanmak için.

Yine ülkemizde faaliyet gösteren bir çok bankadan çiftçi kredi kartı alabilmek için.

BAĞ-KUR üzerinden emekli olabilmek.

Üretmiş olduğunuz tarımsal ürünleri nakliyesini yapmak için gerek duyulan " Müstahsil Yol Belgesi " çıkarmak için. ( hasat sonu güncel olması şartı ile )

Hayvancılık Kredisi Nedir?

Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektörü ile uğraşan çiftçilere verilen bir kredi türüdür. Gerek T. C. Devletinin aracı olması ile verilebildiği gibi gerek ise de bankalar kendi inisiyatiflerini kullanarak müşterilerine bu alanda kredi verebilmektedir. Hayvancılık kredisi, belli şartları yerine getiren çiftçi ve genç girişimcilere verilen bir kredi türüdür. Genellikle uygun faizli olarak sunulmaktadır.