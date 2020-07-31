Yarından itibaren başlıyor! İngiltere'den Türkiye'ye turist akını

"REZERVASYON ARTIYOR"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, artık Türkiye'nin sağlık altyapısındaki gücünün tüm Avrupa'da iyi bilindiğini belirtirken, bu sayede İngilizlerin Türkiye tercihinin İspanya ve Yunanistan'dan önce geleceğini söyledi. İşler, "İngilizler temmuz ortasından bu yana geliyor. Yapılan yeni rezervasyonlarda ise 8 Ağustos'tan sonra Ege'ye ciddi talep var. Eylül ve ekim ayları ile kasıma kadar uzayan süreçte, büyük bir İngiliz akını olur. Rezervasyonlar bunu gösteriyor" dedi.

DOLULUKLAR YÜKSEK

İngiltere'den Türkiye'ye charter uçuşlara 1 Ağustos'ta başlayacaklarını hatırlatan Easyjet Holidays'in Türkiye partneri olan Diana Travel Genel Müdürü Burak Tonbul, başlayan charter'larda yüzde 80-90 arası doluluklar olduğunu gördüklerini söyledi. Tonbul, "Bu doluluklar bizlere de cesaret veriyor. Bu oranların korunarak tüm charter uçuşların benzer tabloda devam etmesi önemli. Sezonun kalan 3-4 ayının iyi doluluklarla geçmesini bekliyoruz" dedi.

İngiltere'nin kararının İspanya için üzücü olsa da, Türkiye için sevindirici olduğunu kaydeden Tonbul, Türkiye'nin tesislerinin hizmet kalitesiyle diğer rakibi olan Yunanistan'dan ayrıştığını ifade etti. Tonbul, "Bu nedenle talebin daha ziyade Türkiye'ye doğru olacağını düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle rezervasyonlar çok kısa vadeler için geliyor. Mesela şu anda ağustos için geliyor, ardından eylül için oluşacak. O yüzden daha ilerisini göremiyoruz ama olumlu gidişi çok iyi hissediyoruz" diye konuştu.

"GEÇEN YILIN YARISI OLACAK"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, İngiltere kararının; Türkiye, Yunanistan ve İtalya'yı harekete geçirebileceğini söyledi. Uysal, "Tatile gittikten sonra kimse 14 gün karantinaya girmek istemez. Şu anda olumlu bir haber. Ancak tabii pandemi nedeniyle charter uçuşlar geçen yılın yarısı kadar olabilecek. Diğer taraftan İspanya kararının yansıması, tatile çıkmak için endişe verebilecek olması açısından da değerlendirilebilir. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

"PANDEMİ KOŞULLARINDA YÜZDE 100 DOLUYUZ"

ETİK Başkanı Mehmet İşler, 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' sayesinde yerli ve yabancı turistin tesislere olan güveninin arttığını dile getirdi. Bu sayede özellikle ilginin Ege Bölgesi'ne doğru yoğunlaştığını vurgulayan İşler, şu değerlendirmeyi yaptı: "Antalya'da genellikle yabancı turist yoğunluğunun doluluklara etki etmesi ve büyük tesislere mevcut dönemde azalan ilgi ile tesislerin de çoğunun açılmadığı görülüyor. Marmaris ve Fethiye'de biraz daha iyi. Bodrum, Çeşme, Foça, Ayvalık çok iyi durumda. Kuzey Ege'den başlayarak aşağı doğru butik ve çok büyük olmayan, açma kapama maliyeti düşük olabilecek tesislerde her şey yolunda gidiyor. Sıfır rezervasyonla başlayan sektör, Ege'de yüzde 70-75 doluluklara geldi. Yani pandemi koşullarına göre yüzde 100 doluyuz. Bayramda ise en çok kişi başı 500-1500 lira bandındaki tesislerin tercih edildiğini görüyoruz."