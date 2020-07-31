Bakanlık affetmedi! Para iadesi yapmayan firmaya rekor ceza

Bakanlık açtığı soruşturmada, söz konusu şirket hakkında bir çok şikayet bulunduğu, cep telefonu başta olmak üzere çok sayıda ürünün sipariş verilip parasının ödenmesine rağmen teslim edilmediği, sipariş iptalinde de bedelin iade edilmediği tespitini yaptı. Valilik aracılığıyla firmaya 277 bin 788 TL idari para cezası uygulandı. Şirketin karara karşı açtığı tüm davalar ise reddedildi.

Milliyet'in haberine göre, bazı vatandaşlar TBMM'ye başvurarak, bazı internet siteleri üzerinden aldığı 3 bin 266 TL'lik ürünün siparişini iptal ettiğini ancak para iadesinin gerçekleşmediğini, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. TBMM, konuyu Ticaret Bakanlığı'na ileterek sorunun çözülmesini istedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan kısa süre önce TBMM'ye ulaşan yazıda ise Aralık 2019'dan itibaren söz konusu internet sitesinin sahibi şirket hakkında vatandaşlardan bakanlığa da yoğun şikayet geldiği ifade edildi. Yazıda, şöyle denildi: "Şirkete ait internet sitesi üzerinden yapılan mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak firma hakkında Bakanlığımıza yoğun başvuru yapıldığı görülmüştür. Başvuruların ise site üzerinden başta cep telefonu olmak üzere çeşitli sayıda ürün satışı yapılarak tüketicilerden bedellerin tahsil edilmesine karşın sipariş konusu ürünlerin tüketicilere tesliminin sağlanmaması, sipariş konusu ürünlerin teslimatı yapılmadan cayma hakkının kullanıldığı durumlarda tüketicilere bedel iadelerinin yapılmaması ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin olarak tüketicilerin firmaya ulaşamaması hususlarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir."