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    • Ekonomi
    • 31.07.2020 09:22
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    • 31.07.2020 09:22
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    , , ve kartel olmakla suçlanıyor

    , piyasa değerleri toplam 5 trilyon doları bulan 4 ve teknoloji devi , , ve ’ın patronlarını ilk kez eş zamanlı sorguya çekti. 5 saat boyunca Kongre’nin sorularını cevaplayan 4 şirketin patronu, kartel ve tekel olmakla suçlandı. Komisyon Başkanı , “Büyümek amacıyla güçlerini yıkıcı ve zarar verici biçimde uyguluyorlar” dedi.

    Dört dev şirket sorguda!

    'de, piyasa değerleri 5 trilyon doları bulan , , ve 'ın patronları, ilk kez eş zamanlı olarak bir Kongre toplantısında sorguya çekildi. Dört şirket, pazar konumları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

    Dört şirketin patronları , , ve , Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu bünyesindeki Antitröst Alt Komisyonu'nda düzenlenen video konferansa katıldı. Dört isim, beş saati aşkın süre boyunca Kongre'nin sorularını yanıtladı.

    Söz konusu faaliyet, ABD'nin en büyük şirketlerinin şeflerinden birden fazlasının eş zamanlı olarak sorguya çekildiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Çarşamba günü Washington'da açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı , dört şirketle ilgili olarak, "Bu şirketlerden herhangi birinin tek bir eylemi yüz milyonlarca kişiyi ciddi ve kalıcı biçimde etkileyebilir. Özetle: Hadlerinden fazla güçlüler" değerlendirmesinde bulundu. Cicilline, şirketlerin bazılarının bölünmesi gerektiğini ve "uygun biçimde regüle edilmesi ve hesap vermesinin sağlanması" gerektiğini kaydetti.

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