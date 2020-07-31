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    • Ekonomi
    • 31.07.2020 17:59
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    • 31.07.2020 17:59
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    ’nin ilk ekolojik plajı hizmete açıldı

    Fethiye'de açıldı. Tamamen doğal ürünler kullanılarak yapılan ve projesinde ların yuvalanma alanlarına zarar vermeden çizilen Karaot Plajı’nda, tüm ürünlerin ahşap ile yapıldığı görüldü.

    Türkiye’nin ilk ekolojik plajı açıldı

    GÖZLEMEVİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI

    Tamamen ahşap malzemeler kullanılarak yapılan plajın, ihale edilmeden, tamamen belediye ekipleriyle tarafından yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Caretta Carattaların yuvalanma alanları, endemik bitkilerin korunması gibi birçok konuya dikkat eden Fethiye Belediyesi, nı açmadan önce çalışmalarını da bu doğrultuda hazırladı. Açılışta ve bölgenin çevresel anlamda zarar görmemesi için Gözlemevi'nin plajda hazır vaziyette hizmet verdiği görüldü. Kafeterya, duş ve lavabo alanı, şezlong ve şemsiye ile peyzaj düzenlemesiyle , vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

    UYGUN FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

    Açılışta hizmet vermeye başlayan Karaot kafeteryasının İnlice Plajı'ndaki gibi uygun fiyatlar ile hizmet verdiği görüldü. Aynı zamanda Bakanlık tarafından korona virüs ile ilgili belirlenen geneldeki tüm kuralların plajın çeşitli alanlarında dikildiği dikkatlerden kaçmadı.

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