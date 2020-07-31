GÖZLEMEVİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Tamamen ahşap malzemeler kullanılarak yapılan plajın, ihale edilmeden, tamamen belediye ekipleriyle tarafından yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Caretta Carattaların yuvalanma alanları, endemik bitkilerin korunması gibi birçok konuya dikkat eden Fethiye Belediyesi, halk plajını açmadan önce çalışmalarını da bu doğrultuda hazırladı. Açılışta caretta caretta ve bölgenin çevresel anlamda zarar görmemesi için Gözlemevi'nin plajda hazır vaziyette hizmet verdiği görüldü. Kafeterya, duş ve lavabo alanı, şezlong ve şemsiye ile peyzaj düzenlemesiyle Karaot Halk Plajı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

UYGUN FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Açılışta hizmet vermeye başlayan Karaot kafeteryasının İnlice Plajı'ndaki gibi uygun fiyatlar ile hizmet verdiği görüldü. Aynı zamanda Bakanlık tarafından korona virüs ile ilgili belirlenen geneldeki tüm kuralların plajın çeşitli alanlarında dikildiği dikkatlerden kaçmadı.