Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olan altın iki haftalık süreçte yoğun olarak araştırılıyor. Dün Kurban Bayramı arifesi nedeniyle öğlene kadar işlem yapılan Kapalıçarşı'da, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 439,20 liradan tamamladı. Geçen hafta sonu 679,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 712,00 liraya yükseldi. Peki, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz anlık altın fiyatlarında son durum...

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?