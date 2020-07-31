Dolar ve euro alış satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,9740 liradan, avro 8,2030 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,2010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olarak belirlendi. Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2100 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI
Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,82, dolar/TL yüzde 1,93, avro/TL yüzde 3,09 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle 3,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 1.203,42, en düşük ise 1.120,96 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46'lık azalışla 1.126,90 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artarak 439,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,82 yükselişle 2.915,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 679,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 712,00 liraya yükseldi .
Bu hafta avro yüzde 3,09 değer kazanarak 8,2030 liraya, ABD doları da yüzde 1,93 artışla 6,9810 liraya çıktı.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından karışık bir seyir izlendi.
Fed, iki gün süren Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutarken, karar metninde, keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdamda son aylarda bir miktar toparlanma görülse de yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında olunduğu vurgulandı.
Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonominin korunması için önem taşıyan yeni bir aşamaya girildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına dair son haftalarda bazı işaretler gördük." dedi.
Fed'in faiz kararının yanı sıra dün ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri (CEO) de endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında Kongre'de ifade verdi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.287 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle günü 22.339 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 105,2 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 38.327 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 24.854 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.267 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak 366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 12.681 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 6.105 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 7.074 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 4.926 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 19.697 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1760 seviyelerinde, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 gerilemeyle 1,2970 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa tarafında salgında ikinci dalga endişelerinin satış baskısı yarattığını belirterek, bugün Almanya'da büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon verilerinin yanı sıra ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.