Dolar ve euro alış satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,9740 liradan, avro 8,2030 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,2010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olarak belirlendi. Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2100 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?