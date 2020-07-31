Vatandaşlar bayram için hazırlıklarını tamamladı. Bugün Kurban Bayramı idrak ediliyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında tüm İslam alemi tarafından kutlanacak. Bu tarihler arasında bazı Büyükşehir belediyelerinde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Şimdi vatandaşlar "Bayramda ulaşım ücretsiz olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı'nda 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren İstanbul'da otobüs, marmaray, metro, tramvay, vapur seferlerinin ücretsiz olduğu vurgulandı. Yani Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma, İETT, otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs bedava.
KURBAN BAYRAMI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı'nda 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren İstanbul'da otobüs, marmaray, metro, tramvay, vapur seferlerinin ücretsiz olduğu vurgulandı.
Karar daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak. 31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak.
Bayramın 2,3,4'üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00'de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.
KAYSERİ'DE KURBAN BAYRAMI'NDA OTOBÜS VE TRAMVAYLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı süresince otobüs ve tramvaylardan ücretsiz olarak seyahat edilebileceğini duyurdu.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda ulaşımı hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde düzenlemeler yapıldığını belirtti.
Bayram için gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Büyükkılıç, "Vatandaşlarımız için şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları adına otobüs ve raylı sistem seferlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Ayrıca bayram boyunca belediye otobüslerimiz ve tramvaylarımız ücretsiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ AVRASYA TÜNELİ ÜCRETSİZ Mİ?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler bağlantı yollarıyla birlikte ücretli olacak.
4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.