BİM mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen kişilere yeni iş fırsatları sunuyor. Firma kasap, taze gıda ve kasa reyon personeli gibi birçok alanda personeli alımı yapacak. BİM personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler ise firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları inceliyor. Peki, BİM hangi illerde alım yapacak? İşte alım yapılacak iller

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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