Yüz binlerce vatandaşı konut sahibi yapan TOKİ yeni fırsatları vatandaşlara duyuruyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunuyor. Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabilecek. Peki, TOKİ tarafından hangi illerde konut satışı yapılacak? İşte konut ve iş yeri satışı yapılacak iller...

TOKİ 215 KONUT İLE 79 İŞ YERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.