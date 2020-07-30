Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birlikleri gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan iş birlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır."

Vatandaşların fiyat artışı sebebiyle mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin de alındığının belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu.

Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır."