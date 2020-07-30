Devlet bankaları tarafından açıklanan kredi paketleri büyük yankı uyandırırken hem ev sahibi olmak hem de araba sahibi olmak isteyen kişiler harekete geçti. Taşıt kredisi kapsamından çıkarılan araba markaları hangileri sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortak yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, bazı otomobil firmalarının, araçlarındaki fiyat artışları nedeniyle kredi paketi kapsamından çıkarıldığını duyurdu. Şimdi taşıt kredisi çekmeyi düşünenler hangi markaların kredi kapsamından çıkarıldığını öğrenmek istiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANI YÜZDE 0.82 OLDU, 2.EL TAŞIT KREDİ PAKETİNDE 6 AY ERTELEME İMKANI SUNULDU!
Ziraat Bankası tarafından sunulan ikinci el araç kredisi paketinde kredi faiz oranı yüzde 0.82 olarak belirlendi. 2.el taşıt kredisi paketinde özel bankaların gerisinde kalan kamu bankaları bu açığı 6 ay ertelemeli kredi kullanma imkanı sunarak kapamayı tercih etti.
SIFIR ARAÇ KREDİSİ KULLANMAK İSTEYEN KİŞİLER İÇİN TAŞIT KREDİSİ ORANI YÜZDE 0.49 OLDU!
Devlet bankaları sıfır araç almak isteyen kişiler için araç kredisi faiz oranı rakamını satın alınmak istenen araç modeline göre belirleyecek. Açıklanan rakamlara göre söz konusu faiz oranı yüzde 0.49 ile 0.69 olarak belirlendi.
TAŞIT KREDİSİ KAPSAMINDAN ÇIKARILAN ARABA MARKALARI HANGİLERİ?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının, araçlarındaki fiyat artışları nedeniyle kredi paketi kapsamından çıkarıldığını duyurdu.
ÜÇ KAMU BANKASINDAN ORTAK AÇIKLAMA
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortak yapılan açıklamada, bankaların Türkiye'nin ihracatının lokomotiflerinden olan otomotiv sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürününün müşterilere sunulmaya başlandığı belirtildi.
Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birlikleri gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan iş birlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır."
Vatandaşların fiyat artışı sebebiyle mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin de alındığının belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu.
Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır."
TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
2020 ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.
ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Resmi Gazete'nin 01.01.2020 tarihinden yayımlanan yazısında ÖTV indiriminden kimlerin faydalanabildiği belirtilmiştir.
1-Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
2-Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
3- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
ÖTV indirimi için hak kazanan vatandaşlar ellerinde bulunan rapor sayesinde bu imkandan faydalanabilecektir. Fakan ÖTV indirimi ile araç satın alan kişi o 5 yıl içinde aracı satamaz.