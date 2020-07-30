



2.550 TL VEREN DE VAR

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Bu ay emekli aylığı bağlananlar, bin lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesinden de yararlandı. Önümüzdeki aydan itibaren emekli aylığı bağlananlar ise ilk ikramiyeyi 2021'de cebine koyabilecek.



BANKA SEÇERKEN DİKKAT!

Banka seçimi emeklilik başvurusu ile birlikte yapılabiliyor.



Maaş bağlandıktan sonra da taahhüt verilerek promosyon alınabiliyor.



Seçim yaparken bankanın ne kadar promosyon verdiğine bakarak karar verebilirsiniz.



Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor.



Ancak burada şartlara iyi bakmak gerekiyor.



Kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak karar vermek önem taşıyor.