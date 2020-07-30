Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin içi şef mühendisliğinden emekli olup Amerika'ya yerleşen uçak mühendisi Ayşegül Durak, ulaşım araç koltuklarında kullanılmak üzere tasarladığı başlığın dünya geneli için patentini aldı. Durak, "Bir Türk mühendis olarak tasarımını yaptığım koltuk başlığının dünyada gördüğü ilgi beni çok mutlu ediyor" dedi. Geliştirdiği başlığın yüksekliğinin yolcunun boyuna göre ayarlanabildiğini belirten Durak, "Başlık, yolcuya yolculuk boyunca sınırsız pozisyon değiştirme imkanı sunuyor. Yeni koltuklar için yeni trend olmasının dışında, eski koltukları değiştirmeden küçük bir iyileştirme ile büyük konfor farkı yaratma imkanı da veriyor" diye konuştu.