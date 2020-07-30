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    • Ekonomi
    • 30.07.2020 Gazete
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    5 dakikada taraması

    Coronavirüs sürecinde e-ticarette yaşanan hızlı artış, herkes kadar hackerların da ilgisini çekti ve saldırıların sayısı arttı. alanında faaliyet gösteren FinTech girişimi ’in Kurucu Ortağı , hızlıca hayata geçirdikleri ‘PCI Checklist - Onboarding Scan’ ile e-ticaret sitelerinin siber risklerini 5 dakikada tanımladıklarını söyledi.

    5 dakikada siber güvenlik taraması

    Coronavirüs sürecinde e-ticarette yaşanan hızlı artış, herkes kadar hackerların da ilgisini çekti ve saldırıların sayısı arttı. alanında faaliyet gösteren FinTech girişimi 'in Kurucu Ortağı , hızlıca hayata geçirdikleri 'PCI Checklist - Onboarding Scan' ile e-ticaret sitelerinin siber risklerini 5 dakikada tanımladıklarını söyledi. Harputlu, "Bu ay itibariyle yayına aldığımız ürünümüzü şimdiden birçok banka müşterimiz kullanmaya başladı. Yeni kurumları da her geçen gün PCI Checklist ailesine dahil ediyor ve ihtiyaçları doğrultusundaki en iyi ürün ve hizmeti sunmak için özveri ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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