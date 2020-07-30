5 dakikada siber güvenlik taraması

Coronavirüs sürecinde e-ticarette yaşanan hızlı artış, herkes kadar hackerların da ilgisini çekti ve saldırıların sayısı arttı. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren FinTech girişimi PCI Checklist'in Kurucu Ortağı Kıvanç Harputlu, hızlıca hayata geçirdikleri 'PCI Checklist - Onboarding Scan' ile e-ticaret sitelerinin siber risklerini 5 dakikada tanımladıklarını söyledi. Harputlu, "Bu ay itibariyle yayına aldığımız ürünümüzü şimdiden birçok banka müşterimiz kullanmaya başladı. Yeni kurumları da her geçen gün PCI Checklist ailesine dahil ediyor ve ihtiyaçları doğrultusundaki en iyi ürün ve hizmeti sunmak için özveri ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.