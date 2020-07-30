Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bahçesindeki bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olmak için aldığı arıların zamanla yetiştiriciliğini yapan Levent Keskin; arı sütü, bal, polen ve propolis ürünlerinin satışıyla ailesine gelir kapısı oluşturdu. Fizik bölümü yüksek lisans mezunu eşi Fatma Keskin ile üretimini yaptığı ürünleri yurdun dört bir yanına gönderen Keskin, katıldığı arıcılık kurslarının yanı sıra Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı'nda eğitimini sürdürerek, işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Arıcılığa başlamaya karar verdiklerinde çevresindekilerin buna şaşırdığını dile getiren Keskin, "Arıcılıktan para kazanılabileceğini kimse görmüyordu. İnsanların bu tepkisini arı sütü, ana arı üreterek kırdık" dedi.