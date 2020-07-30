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    • Ekonomi
    • 30.07.2020 Gazete
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    , , polen ve ten yüksek gelir elde etti

    'ın Çaycuma ilçesinde, bahçesindeki bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olmak için aldığı ların zamanla yetiştiriciliğini yapan Levent Keskin; , , polen ve ürünlerinin satışıyla ailesine gelir kapısı oluşturdu.

    Bal gibi kazanç

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bahçesindeki bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olmak için aldığı ların zamanla yetiştiriciliğini yapan Levent Keskin; , , polen ve ürünlerinin satışıyla ailesine gelir kapısı oluşturdu. Fizik bölümü yüksek lisans mezunu eşi Fatma Keskin ile üretimini yaptığı ürünleri yurdun dört bir yanına gönderen Keskin, katıldığı arıcılık kurslarının yanı sıra Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı'nda eğitimini sürdürerek, işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Arıcılığa başlamaya karar verdiklerinde çevresindekilerin buna şaşırdığını dile getiren Keskin, "Arıcılıktan para kazanılabileceğini kimse görmüyordu. İnsanların bu tepkisini arı sütü, ana arı üreterek kırdık" dedi.

    Haberler Ekonomi Arı sütü, bal, polen ve propolisten yüksek gelir elde etti
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