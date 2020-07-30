AĞUSTOS TARİFESİ

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre; BOTAŞ, başta sanayici ve santrallar olmak üzere geniş kesimler için (gaz, ana maliyet kalemlerinden biri) büyük önem taşıyan yeni doğal gaz tarifelerini belirledi. Buna göre, 1 Ağustos'ta gaz satış fiyatları tüm abone grupları için "sabit" tutuldu. Sanayi ve santrallar, bin 400 TL'den gaz alabilecek.

YENİ HAMLE

Ancak, tüketimi özendirecek önemli bir adım atıldı. Sanayici ve elektrik üreten santrallar, ağustos ayında BOTAŞ'tan sözleşmelerinin üstünde doğal gaz talep etti ya da çekti. Bu durumda, her bin metreküp gaz için bin 400 TL yerine bin 260 TL ödeyecek. Söz konusu tutar, yalnızca sözleşmeyi aşan miktar için geçerli olacak.