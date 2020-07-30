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    • Ekonomi
    • 30.07.2020 13:10
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    • 30.07.2020 13:10
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    'nde koronavirüs etkisi sürüyor! İşsizlik yine yükseldi

    Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen yerlerden olan 'nde işsizlik haziranda da yükselmeye devam etti. İstatistikler Eurostat tarafından yayınlanırken, işsizlik yüzde 7,8 olarak açıklandı.

    Avrupa'da salgın etkisi sürüyor! İşsizlik yine yükseldi

    'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziran ayında yüzde 7,8 seviyesine çıktı.

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 7,7 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, haziranda yüzde 7,8'e çıktı.

    AB'de ise mayıs ayında yüzde 7 seviyesinde olan işsizlik, haziranda yüzde 7,1'e ulaştı.

    AB'de işsiz sayısı haziranda 15 milyon 23 bin olurken, bunun 12 milyon 685 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

    25 yaş altı genç işsiz sayısı, haziranda AB'de 2 milyon 962 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 360 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,8 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17 olarak ölçüldü.

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