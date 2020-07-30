Petrol ithalatında koronavirüs etkisi

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 azalarak 3 milyon 82 bin 738 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 12,6 düşüşle 2 milyon 333 bin 937 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 355 bin 104 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 508 bin 779 tonla Suudi Arabistan ve 358 bin 751 tonla Rusya izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 40 azalarak 577 bin 480 tona düştü. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 azalışla 3 milyon 82 bin 738 ton olarak gerçekleşti.