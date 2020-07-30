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    • 30.07.2020 10:18
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    Son dakika: ün varil fiyatı 44,06 dolar | 30 Temmuz 2020 Brent fiyatları

    Son dakika haberleri... ün varili uluslararası piyasalarda bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 44,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 41,18 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrol kritik seviyeyi aştı!

    ün varili uluslararası piyasalarda 44,06 dolardan işlem görüyor.

    Dün 43,95 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 43,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 44,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 41,18 dolardan alıcı buldu.

    'nin ticari ham petrol stoklarının sert düşüş göstermesinin ardından dün Brent türü ham yüzde 1,23, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,56 yükselmişti.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi () verilerine göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 10,6 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 360 bin varil artacağı yönündeydi. EIA verileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de petrol talebinin artmaya başladığını gösterirken, fiyatlarda kısa süreli yükselişe neden oldu.

    Ancak, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek uzun dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

    verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 17 milyonu geçerken yaklaşık 4,4 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,5 milyon vakayla ve 1,6 milyona yaklaşan vaka sayısıyla izliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 44,10 ile 44,17 dolar aralığının direnç, 44,03 ile 43,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Brent petrolün varil fiyatı 44,06 dolar | 30 Temmuz 2020 Brent petrol fiyatları
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